information fournie par France 24 • 20/09/2022 à 10:00

Les funérailles de la Reine Elizabeth II marquent un temps suspendu dans l'actualité troublée de la planète. Au même titre qu'elle avait su redonner espoir aux Britanniques en pleine crise du covid, la souveraine incarnait un repère rassurant dans un monde en perpétuelle évolution. La rançon de son impuissance politique, qui la condamnait au silence ? On va plus loin avec Anne Nivat et Gauthier Rybinski.