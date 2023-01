information fournie par ODDO BHF AM • 24/01/2023 à 14:40

Qu'est-ce que le Venture Capital ? Pourquoi et comment y accéder ?

Richard Clarke-Jervoise, Managing Director Private Equity chez ODDO BHF Asset Management revient sur une classe d'actifs encore peu représentée dans les portefeuilles des investisseurs privés européens, le Venture Capital (ou capital-risque).

Depuis 50 ans, le Venture Capital est un des principaux acteurs du financement de l'innovation à travers le monde. Les start-ups financées ont contribué à une transformation profonde du paysage économique. A titre d'exemple, 7 des 10 plus grandes sociétés du S&P500 ont été financées par le Venture Capital. Le Venture Capital est devenu aujourd'hui une classe d'actifs privilégiée pour les investisseurs institutionnels tels que les fondations, les fonds de pension ou encore les assureurs et les grandes fortunes. La forte volatilité observée sur les marchés cotés, le ralentissement des introductions en bourse, et les valorisations que nous jugeons particulièrement attractives constituent un environnement idéal pour commencer à investir dans le Venture Capital selon les analyses de ODDO BHF.