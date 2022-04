information fournie par France 24 • 15/04/2022 à 14:12

L’homme s’exprime très peu, sa parole n’en a que plus d’importance. À Londres, Riccardo Tisci, qui a pris en main depuis 2018 les destinées de la vénérable maison Burberry, s’est confié, en exclusivité pour le magazine "Mode", sur sa vie et son œuvre. Il partage avec Yohji Yamamoto et Christelle Kocher ce sentiment important : sans la diversité, l’échange et le partage, la mode n’existerait plus.