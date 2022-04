Présidentielle : le cinéaste Nicolas Pariser filme les cercles du pouvoir

information fournie par France 24 • 04/04/2022 à 15:44

Jusqu'à l'élection présidentielle, "Premières" poursuit l’exploration des liens entre culture et politique. Cette semaine, on s'intéresse aux films politiques, et en particulier ceux de Nicolas Pariser. Depuis ses premiers courts-métrages jusqu'au brillant "Alice et le Maire" en 2019, la chose politique est son sujet de prédilection. Nicolas Pariser filme les cercles du pouvoir, les hommes qui les fréquentent et ce qu'il considère être une certaine imperméabilité à la culture et aux idées.