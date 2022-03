Présidentielle : la guerre en Ukraine "vient percuter la campagne"

information fournie par France 24 • 03/03/2022 à 19:09

La guerre en Ukraine a bouleversé la campagne présidentielle. Emmanuel Macron s'est adressé mercredi soir aux français pour leur promettre de les "protéger" contre les conséquences de cette crise. Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani, du site Slate.fr, en parlent avec Hubert Coudurier, directeur de l'information du Télégramme, Carole Barjon, éditorialiste politique et grand reporter à l'Obs et Neïla Latrous, journaliste politique à Franceinfo.