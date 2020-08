France 24 • 03/08/2020 à 07:36

À la une de la presse, lundi 3 août, le renforcement des restrictions dans l'État de Victoria, en Australie, pour lutter contre la propagation du Covid-19. La course contre la montre mondiale pour trouver un vaccin contre le virus. La mobilisation de l'opposition en Extrême-Orient russe, et en Biélorussie. Et l'increvable Lewis Hamilton.