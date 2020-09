Présidentielle aux Etats-Unis : premier débat entre Joe Biden et Donald Trump

France 24 • 29/09/2020 à 20:16

Aux États-Unis, premier débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump à près de cinq semaines de l'élection présidentielle. Il a lieu à Cleveland dans l'Ohio et va durer 90 minutes. C'est le journaliste de Fox news Chris Wallace qui tiendra le rôle de modérateur de ce face-à-face où six thèmes choisis en amont seront traités. Ce premier débat sera un choc des personnalités. Un test pour Joe Biden, moins connu que Donald Trump. Dans les sondages, l'ancien Vice-président devance le Président actuel. 100 millions d'Américains devraient regarder l'affrontement.