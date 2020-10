Présidentielle américaine : un premier débat chaotique

France 24 • 30/09/2020 à 20:05

Chaotique ! C'est le terme qui revient le plus souvent pour qualifier ce premier débat entre Donald Trump et Joe Biden. Le "pire débat présidentiel de l'histoire" selon certains éditorialistes. Ce mardi soir à Cleveland, le Président actuel a interrompu maintes fois son adversaire. Joe Biden a gardé son calme, même s'il a traité Donald Trump de clown. Le candidat démocrate sort vainqueur dans les sondages post-débat. Était-ce vraiment le pire débat de l'histoire récente des États-Unis ? Qui a été le plus convaincant ? Quel impact sur l'électorat américain ?