information fournie par France 24 • 29/06/2024 à 14:58

Joe Biden s'est efforcé de faire taire la musique sur un possible retrait de sa candidature à la présidentielle, après un débat "calamiteux" face à son rival républicain qui a ébranlé ses partisans et fait réagir les médias. Peut-on dire que le débat a servi les intérêts de Donald Trump ? Que peuvent et doivent faire les Démocrates ? Éléments de réponse avec Reed Brody, ancien procureur général adjoint de New York. Il était l'invité de France 24.