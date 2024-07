information fournie par France 24 • 17/07/2024 à 09:07

Revigoré par sa condamnation dans un procès, la tentative d'assassinat et la convention républicaine, Donald Trump a vu ses dons de campagne augmenter ces dernières semaines. Le candidat-milliardaire rattrape son rival qui jusqu'à présent faisait la course en tête dans ce domaine. Les démocrates, eux, craignent un essoufflement de la dynamique de dons, alors que Joe Biden est apparu fatigué ces dernières semaines et que les appels à son retrait se multiplient dans son camp.