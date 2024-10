Présidentielle américaine : en Arizona, quatre ans de déni

information fournie par France 24 • 25/10/2024 à 12:12

Aux États-Unis, lors de la présidentielle de 2020, l'Arizona s'est imposé comme un État décisif. Joe Biden y a remporté une victoire de justesse, marquant l'une des rares fois où cet État, traditionnellement républicain, a basculé côté démocrate. Au lendemain du scrutin, alors que Donald Trump ne cessait de revendiquer la victoire, les Républicains de l’Arizona et les avocats du candidat ont tenté de faire annuler le vote devant la justice, dénonçant fraudes et irrégularités, mais toutes ces procédures ont été rejetées par les tribunaux. Quatre ans plus tard, l'Arizona reste un Etat plus décisif que jamais. Nos reporters, Valérie Defert et Pierrick Leurent, ont suivi la campagne, particulièrement tendue à Phoenix.