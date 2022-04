Présidentielle 2022 : l'impact économique de l'immigration en débat

information fournie par France 24 • 05/04/2022 à 12:01

L'immigration n'est pas le premier sujet de préoccupation de cette élection présidentielle. Mais il arrive tout de même en quatrième position derrière le pouvoir d’achat, la protection sociale et la sécurité. Qui est considéré comme immigré ? Où se situe la France par rapport à ses voisins en termes d’accueil des immigrés ? Et que disent les études économiques sur l’impact de l’immigration sur la croissance, l’emploi et les comptes publics ? Décryptage.