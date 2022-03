Présidentielle 2022 : Gérard Larcher accuse Emmanuel Marcon de tenter d'enjamber le scrutin

information fournie par France 24 • 16/03/2022 à 13:22

Emmanuel Macron toujours en tête des sondages et malgré une cote de popularité qui s'envole, l'opposition lui fait déjà un procès en illégitimité, accusé d'écraser le débat. Le président du Sénat, Gérard Larcher, interroge la légitimité d'un président élu sans campagne. De son côté, Jean-Luc Mélenchon progresse dans les intentions de vote.

Roselyne Febvre en parle avec Bruno Jeudy (Paris Match) et Pierre Jacquemain (Regards).