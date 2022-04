Présidentielle 2022 en France : quels enjeux pour les électeurs au second tour ?

information fournie par France 24 • 18/04/2022 à 10:59

Les électeurs français sont attendus dans leurs bureaux de vote le 24 avril, pour le second tour de la présidentielle. Un duel qui opposera, comme en 2017, le Président sortant Emmanuel Macron et la candidate de l'extrême droite Marine Le Pen. Le même duel final avec un paysage politique différent que celui de 2017. Qu'est ce qui a changé en l'espace de cinq ans? Quels enjeux pour les électeurs pour ce deuxième tour? Toutes les réponses avec Valérie Gas et Arnaud Benedetti.