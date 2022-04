Présidentielle 2022 à J-3 : opération sauvetage des temps de parole et séduction des électeurs

information fournie par France 24 • 07/04/2022 à 20:52

A 3 jours du 1er tour, l'écart se resserre encore une fois entre le président sortant Emmanuel Macron et la candidate du Rassemblement National Marine le Pen, respectivement à 53 et 47% des intentions de vote au second tour selon un sondage Ipsos Sopra Steria. Ce jeudi, derniers meetings des candidats, dernière chance aussi pour rééquilibrer leurs temps de parole et d'antenne sur les radios et les chaînes de télévision, contraintes de suivre la règle de stricte égalité imposées par l'Arcom.