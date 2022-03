Prendre les armes ou fuir pour protéger leur famille, le dilemme des Ukrainiennes

information fournie par France 24 • 04/03/2022 à 12:03

Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, des centaines de milliers de personnes ont quitté leur domicile, un exil qui expose les femmes à toutes sortes de violences. Certaines Ukrainiennes ont décidé de rester dans leur pays et parfois même de prendre les armes. D'autres ont préféré fuir et assistent dorénavant avec impuissance à la guerre qui est en train de détruire leur pays. Anastasia Mikova et Olena Starodubtseva témoignent.