Pour sa campagne de vaccination, la Jordanie fait appel aux étudiants en médecine

France 24 • 21/04/2021 à 09:58

La Jordanie s'est fixé un objectif : celui de vacciner le plus de monde possible, y compris dans les camps de réfugiés comme celui de Zaatari. Pour réussir cette mission, il faut évidemment des doses, mais aussi du personnel médical pour les administrer. Le royaume hachémite a décidé de former des étudiants en médecine et dans d'autres professions de la santé pour prendre le relais des médecins déjà très sollicités.