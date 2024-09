information fournie par France 24 • 17/09/2024 à 22:37

Nos collègues de Delfi, Süddeutsche Zeitung, NDR et WDR ont pu travailler sur des milliers de documents en provenance de Russie, et plus précisément d’une mystérieuse agence SDA. Plongée au cœur des rouages de la Social Design Agency, une ferme à trolls nouvelle génération que les Américains pensent être directement supervisée par l’administration de Vladimir Poutine.