Pédophilie dans l'Église : En Australie, le cardinal George Pell, acquitté, est sorti de prison

France 24 • 07/04/2020 à 11:39

Le cardinal George Pell, naguère l'un des prélats les plus puissants du Vatican, est sorti mardi 7 avril de la prison australienne où il était détenu depuis un an, après son acquittement par la plus haute juridiction d'Australie dans une retentissante affaire de pédophilie.