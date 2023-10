Patrick Artus : "On risque d'avoir un marché boursier très plat dans les prochains mois !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 17/10/2023 à 14:10

Patrick Artus, conseiller économique de Natixis, était l'invité de l'émission Ecorama du 17 octobre 2023, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l'impact de l'intensification du conflit entre Israël et le Hamas sur les marchés boursiers, les conséquences sur les prix de l'énergie, la saison des résultats en Europe et aux Etats-Unis et les prochaines réunions des banques centrales.