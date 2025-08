Manifestation devant le consulat américain à Sao Paulo contre les droits de douane de Trump

information fournie par AFP Video • 01/08/2025 à 17:43

Des chants et slogans résonnent devant le consulat américain à Sao Paulo, où des manifestants, certains déguisés en Donald Trump et l'ancien dirigeant brésilien Jair Bolsonaro, dénoncent les droits de douane imposés par le président américain. Le Brésil promet de défendre sa souveraineté économique et de contester ces mesures par les voies diplomatiques et juridiques. IMAGES