"Gig tripping” : voyager pour suivre son idole

information fournie par Ecorama • 01/08/2025 à 09:00

Et si vos prochaines vacances ne dépendaient plus du soleil… mais de la tournée mondiale de votre artiste préféré ? Bienvenue dans l'ère du "gig tripping", cette nouvelle tendance qui transforme les fans en globe-trotteurs. De Beyoncé à Taylor Swift, les concerts deviennent des destinations à part entière, et les villes, grandes ou moyennes, rivalisent d'ingéniosité pour capter ce tourisme expérientiel. Entre billets d'avion, hôtels de luxe et packages VIP, c'est toute l'industrie du voyage qui vibre au rythme des tournées. Les explications de Laurie Evzline, chroniqueuse Ecorama. Emission du 1er août 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com