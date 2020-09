P. Boniface : "Sur le plan sanitaire, l'Afrique s'en est mieux sortie que l'Europe avec le Covid-19"

France 24 • 07/09/2020 à 15:59

Inconnu il y a encore un an, le virus du Covid-19 a fait trébucher le monde entier. La crise du coronavirus a survolé l'Asie, heurté brutalement l'Europe, fait chanceler le continent américain et apeuré l'Afrique. La dangerosité du virus et les ravages économiques qu'elle a entraînés a ravivé les tensions latentes entre certains pays. Peut-on dès lors évoquer une "géopolitique du Covid-19"? C'est le titre de l'ouvrage notre invité Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, l'Institut de recherches internationales et stratégiques.