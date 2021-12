Où placer 100 euros d'épargne mensuelle aujourd'hui ?

information fournie par Le Revenu Vidéo • 14/12/2021 à 16:41

Si vous économisez chaque mois 100 euros, Le Revenu vous recommande d'investir 70 euros dans un PEL, 20 euros dans un PEA et 10 euros dans un PEE. Découvrez dans notre vidéo pourquoi c'est la répartition gagnante pour 2022.

Si vous débutez en épargne, que vous ayez 20, 30 ou 40 ans, et que vos moyens vous permettent d'économiser 100 euros chaque mois, Le Revenu vous recommande d'investir 70 euros dans un plan d'épargne logement (PEL), 20 euros dans un plan d'épargne en actions (PEA) et 10 euros dans un plan d'épargne entreprise (PEE).

Nous déconseillons les cryptos actifs et le financement participatif (crowdfunding), trop risqués à nos yeux pour un épargnant débutant.

Le PEL oblige à un effort d'épargne régulier (45 euros par mois ou 540 euros par an). Il va vous permettre d'acquérir une discipline d'épargne. Le placement est sans frais, sans risques et rémunéré au minimum à 0,7% net de prélèvements fiscaux et sociaux, soit 40% de plus que Livret A (0,5%). Si vous pensez que le taux du PEL va augmenter le 1er février prochain, dans la foulée de la hausse du taux du Livret A annoncée par Bruno Le Maire le 13 décembre, attendez la revalorisation de la rémunération pour souscrire.

Un peu de Bourse

Quand on est jeune, on peut se permettre de prendre des risques. Le placement en actions, le plus rentable dans la durée, s'impose naturellement. Le PEA permetde ne pas payer d'impôts sur les dividendes et plus-values après cinq ans de détention (seuls les prélèvements sociaux sont dus). C'est l'enveloppe fiscale à privilégier.

Le PEE est aussi un bon plan quand on débute sa vie d'épargnant