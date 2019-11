Océans en danger : le combat de Marie Tabarly pour préserver la planète

France 24 • 18/11/2019 à 13:52

Jeune femme intrépide et aventurière, ouverte au monde et aux mers, notre invitée Marie Tabarly est sans cesse en train de créer des passerelles entre les différents espaces de création dans lesquels elle officie. Aujourd'hui, elle poursuit l'œuvre de son père Éric Tabarly en navigant sur son bateau mythique : le Pen Duick 6. Grâce au projet Élemen'Terre, elle espère faire grandir notre conscience pour la Terre et les océans pour qu'ensemble, nous changions de paradigme.