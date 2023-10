information fournie par France 24 • 04/10/2023 à 15:05

Le prix Nobel de chimie 2023 a été décerné mercredi à un trio composé de Moungi Bawendi, Louis Brus et Alexei Ekimov, nés respectivement en France, aux Etats-Unis et en URSS, et travaillant tous trois aux Etats-Unis sur des nanoparticules nommées points quantiques.