information fournie par France 24 • 24/08/2023 à 12:06

Jeudi dernier, l'Organisation des Nations Unies a sollicité la Cédéao afin de permettre la reprise de ses vols et convois terrestres humanitaires vers le Niger, car la distribution de l'aide alimentaire devient de plus en plus difficile dans le pays. Les provisions viennent à manquer, tout comme l'argent liquide qui est distribué, par exemple, par le Programme alimentaire mondial à ses bénéficiaires.