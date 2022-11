Nicaragua : la militante Bianca Jagger demande au Pape François de "condamner" le régime Ortega

information fournie par France 24 • 29/11/2022 à 16:47

Bianca Jagger, militante des droits humains, poursuit son combat contre la répression politique du gouvernement Ortega au Nicaragua, son pays natal. Soupçonnée d'être une alliée de l'opposition, l'Église catholique est, elle aussi, victime du pouvoir, plusieurs évêques et prêtres étant emprisonnés. Sur France 24, Bianca Jagger lance un appel au Pape François, lui demandant de condamner officiellement les agissements de Daniel Ortega et Rosario Murillo. Elle exhorte également la communauté internationale à imposer "plus de sanctions économiques effectives" face à un "régime meurtrier".