Mort de migrants à Melilla: "Des faits inacceptables du point de vue du droit international"

information fournie par France 24 • 30/11/2022 à 07:52

A la Une de la presse, ce mercredi 30 novembre, les révélations de plusieurs médias européens, dont le journal espagnol El Pais, sur une tentative de passage à la frontière entre le Maroc et l’enclave espagnole de Melilla, qui a coûté la vie à au moins 23 migrants. Les inquiétudes sur le futur gouvernement de Benyamin Netanyahou, qui doit faire la part belle aux religieux et aux nationalistes. Et la qualification du Sénégal pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de foot.