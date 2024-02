information fournie par France 24 • 19/02/2024 à 08:17

A la Une de la presse, ce lundi 19 février, la répression, en Russie, des citoyens voulant rendre hommage à Alexeï Navalny, l’opposant à Vladimir Poutine, mort en détention, vendredi. La prise de la ville ukrainienne d'Avdiïvka par l’armée russe, presque deux ans après le début de l’invasion. Des violences meurtrières en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et des enfants jugés de plus en plus gênants.