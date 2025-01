information fournie par France 24 • 02/01/2025 à 10:00

Sebastien Lai a accordé un entretien à France 24. Il est le fils du magnat de la presse et militant démocrate hongkongais Jimmy Lai, arrêté et emprisonné à Hong Kong en 2020. Jimmy Lai est actuellement jugé pour collusion présumée avec des forces étrangères. L'opposant, qui a choisi de demeurer sur la péninsule alors qu'il se savait surveillé par les autorités, "s'est sacrifié pour le peuple de Hong Kong" et la liberté de la presse, estime son fils.