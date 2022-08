Mission Artémis 1 : objectif Lune, 50 ans après le dernier vol d'Apollo

information fournie par France 24 • 29/08/2022 à 10:36

Les équipes du Centre spatial Kennedy, en Floride, finalisaient dimanche les préparatifs du premier vol d'essai de la fusée géante nouvelle génération de la Nasa, dont le décollage est prévu lundi et marque le lancement du programme Artemis destiné à long-terme à effectuer des voyages de la Lune vers Mars. Cinq décennies après la fin de l'ère des missions Apollo, la fusée SLS est décrite comme la plus puissante et plus complexe au monde.