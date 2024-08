Mike Lynch, magnat de la tech britannique, porté disparu à la suite d'un naufrage

information fournie par France 24 • 21/08/2024 à 09:26

L'entrepreneur britannique Mike Lynch, à la tête d'une fortune de plus de 580 millions d'euros, est porté disparu après le naufrage de son voilier de luxe au large de la Sicile. Il avait organisé une croisière autour de l'île italienne pour fêter son acquittement aux États-Unis, qui mettait fin à plus de 10 ans de bataille juridique contre HP. Le géant de l'informatique américain l'accusait de fraude massive. Cinq autres personnes, dont l'un des avocats de Mike Lynch et le président du conseil d'administration de la banque Morgan Stanley International, sont également toujours portées disparues dans ce tragique naufrage.