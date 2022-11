information fournie par France 24 • 08/11/2022 à 22:16

Jour J pour les élections américaines de mi-mandat. Scrutin crucial pour Joe Biden qui alerte sur les risques pour la démocratie en cas de victoire des Républicains. De son côté, Donald Trump espère y trouver un tremplin pour la présidentielle de 2024. On va plus loin avec Bruno Daroux et Marie-Roger Biloa.