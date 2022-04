information fournie par France 24 • 07/04/2022 à 14:36

Depuis quelques semaines, les ressortissants ukrainiens et Russes sont de plus en plus nombreux à affluer à la frontière sud des États-Unis pour demander l'asile. Si les premiers arrivés au Mexique ont réussi à passer la frontière sans grande difficultés, les suivants, qui fuient le durcissement du régime de Vladimir Poutine, sont souvent refoulés. Ils rejoignent les rangs des milliers de migrants bloqués à Tijuana.