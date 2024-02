Maxime Riché : "J’ai voulu montrer comment nous sommes tous vulnérables face à la nature"

information fournie par France 24 • 02/02/2024 à 11:04

Avec notre invité du jour, le photographe et réalisateur Maxime Riché, nous revenons en images sur les mégafeux qui ont frappé la planète récemment. Il y a eu, entre autres, celui de Paradise, en Californie, en novembre 2018, qui ont fait 89 morts et dévasté des dizaines de milliers d’hectares en l’espace de quelques heures. Un spectacle autant mortel que fascinant, qui en dit beaucoup sur l’état de notre planète. De cette catastrophe, Maxime Riché a tiré un film, une expo photo et un livre en cours de publication.