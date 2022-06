Maroc : une émission spéciale sur le Festival Gnaoua et Musiques du monde

information fournie par France 24 • 24/06/2022 à 14:56

À l’occasion de la 23ᵉ édition du Festival Gnaoua et Musiques du monde, l’équipe de "Légendes Urbaines" s’est délocalisée à Marrakech afin d’interviewer le Maâlem Abdeslam Alikane (Maitre Gnaoua, directeur artistique du festival), Karim Ziad (musicien et programmateur) ainsi que Psychoqueen (rappeuse). À l’image de la programmation du festival qui affectionne les fusions musicales, "Légendes Urbaines" a mélangé les genres, pour faire des ponts entre modernité et tradition.