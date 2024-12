information fournie par France 24 • 16/12/2024 à 19:53

Le Franklin Fire qui a menacé la ville de Malibu a été alimenté par un phénomène bien connu: le vent de Santa Ana. Si ce phénomène est naturel, la multiplication des mégafeux l'est beaucoup moins. Les incendies de grande ampleur sont à la fois encouragé par le réchauffement climatique, qui dessèche la végétation et la rend donc plus inflammable, et l'alimentent aussi. En effet, ces feux dégagent d'énormes quantités de CO2 qui contribuent au réchauffement de notre atmosphère.