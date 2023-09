information fournie par France 24 • 08/09/2023 à 11:51

Soixante-quatre personnes dont 49 civils et 15 soldats ont été tuées jeudi 7 septembre dans deux attaques "terroristes" ayant visé un bateau de transport fluvial de passagers et une base de l'armée dans le nord du Mali. Dans le même temps, Tombouctou est sous blocus djihadiste depuis plus d’un mois. Pour autant, Bamako refuse toujours de reconnaître l'existence de ce blocus.