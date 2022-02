information fournie par France 24 • 04/02/2022 à 10:33

Après le renvoi de l'ambassadeur de France, Paris évoque une "rupture"... irrémédiable ? On va plus loin avec Zyad Limam et James André. Regards croisés aussi sur la coup d'état avorté en Guinée Bissau, dans une Afrique de l'Ouest en proie à une succession de putsch ces derniers mois.