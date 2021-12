Macky Sall, président sénégalais : "Les coups d’État sont inacceptables"

information fournie par France 24 • 09/12/2021 à 05:52

Dans une interview exclusive accordée à France 24 et RFI, le président sénégalais Macky Sall s’inquiète des crises multiples qui frappent l’Afrique et notamment du danger terroriste qui s’y "métastase". Il explique que le Sénégal et les états côtiers sont désormais dans le viseur des groupes jihadistes du Sahel, tout en niant que des attentats aient déjà été déjoués. Il dénonce également les coups d’État au Mali et en Guinée, en affirmant qu’ils sont inacceptables quelles que soient les circonstances, et demande la libération du président renversé en Guinée Alpha Condé.