Lula redevient président du Brésil : quels défis économiques l'attendent ?

information fournie par France 24 • 31/10/2022 à 11:14

Le Brésil, première économie d'Amérique Latine, bénéficie de richesses naturelles et d'un secteur agroalimentaire dynamique. Son PIB a connu une forte croissance en 2021 et le taux de chômage a baissé. Mais la croissance ralentit, l'inflation reste forte et la pauvreté demeure très importante. Lors de ses deux premiers mandats, Lula avait enclenché de vastes programmes sociaux. Parmi les défis qui l'attendent : convaincre les milieux d'affaires, qui sont davantage pro-Bolsonaro.