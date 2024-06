Loi sur la fin de vie aux Pays-Bas : vers un dispositif plus élargi ?

information fournie par France 24 • 08/06/2024 à 10:00

Les Pays-Bas ont été le premier pays au monde à légaliser l’euthanasie, en 2001. Plus de vingt ans plus tard, la pratique est totalement admise dans la société néerlandaise pour mettre fin aux souffrances physiques des patients gravement malades. Mais elle demeure plus restreinte pour les cas psychiatriques pourtant autorisés à accéder à ce droit en cas de souffrances psychiques insupportables. Aujourd’hui, certains voudraient voir la loi évoluer vers une possibilité encadrée de mettre fin à ses jours, même lorsque l’on est en bonne santé. Reportage aux Pays-Bas d’Alix Le Bourdon et Fernande Van Tets.