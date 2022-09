information fournie par France 24 • 20/09/2022 à 10:11

La livre libanaise a atteint lundi un nouveau plus bas historique face au dollar américain sur le marché noir marché noir, à 39 000 livres libanaises pour un dollar. Une chute de plus de 95 % en 3 ans et qui a des conséquences dramatiques sur la vie des Libanais. Le pays fait face désormais à une inflation à trois chiffres et la pauvreté touche 80 % des Libanais.