information fournie par France 24 • 06/06/2024 à 22:50

Une cinquantaine d'éboulement se produisent chaque année sur les côtes normandes. Depuis 30 ans le rythme de l'érosion du littoral s'est accéléré, la faute au réchauffement climatique. Au point que les sites historiques du débarquement sont aujourd'hui menacés. Plus de 90 d'entre eux sont actuellement menacés de disparition et doivent faire l'objet de mesure de protection. Or déplacer les bâtiments, c'est perdre de leur valeur historique.