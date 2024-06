Les pro-européens majoritaires au Parlement de Strasbourg : vers une Commission von der Leyen 2 ?

information fournie par France 24 • 21/06/2024 à 12:05

Deux semaines après les élections européennes, 720 eurodéputés ont été élus pour les cinq prochaines années. Ils sont en train de former les groupes politiques de l’Hémicycle et de postuler pour rejoindre les diverses commissions thématiques. Politiquement, la majorité sortante se maintient autour de trois groupes pro-européens : à droite, le Parti populaire européen ; à gauche, les Socialistes et Démocrates ; et au centre, le groupe Renew, qui a perdu quelques voix. Pour autant, l’avenir des institutions européennes est-il tout tracé ? La présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, candidate à sa succession, va-t-elle obtenir une majorité de voix au Parlement européen ? Et quels seront les autres visages au plus haut niveau de l’UE comme à la tête du Parlement, du Conseil et de la diplomatie ?