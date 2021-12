Les pépites de la cote avec Olivier Poncin, PDG de Catana Group

information fournie par Boursorama • 13/12/2021 à 12:15

Ce mois-ci, Olivier Poncin, PDG de Catana Group est l'invité de ce nouveau numéro des pépites de la cote. Il revient sur les résultats du groupe, la gestion de la crise Covid, les perspectives pour le secteur du nautisme et commente évidemment le cours de Bourse en progression de 77% depuis le début de l'année. Dans un second temps, Benjamin Rousseau gérant actions spécialiste des petites et moyennes capitalisations chez Cogefi dresse un bilan de l'année 2021 pour ce segment.