Les Pays-Bas ferment les vannes du plus grand gisement gazier d'Europe

information fournie par France 24 • 02/10/2023 à 10:41

Les Pays-Bas tournent une page de leur politique énergétique. Les autorités viennent de fermer les vannes du plus grand gisement gazier d'Europe, situé au nord-est du pays, dans la région de Groningue. Ce gaz, découvert en 1959, a transformé le pays et rapporté plus de 400 milliards d'euros en cinquante ans. Mais l'exploitation a également fragilisé les sous-sols, provoquant de très nombreux mini-séismes. Près de la moitié des maisons de la région ont été endommagées.