Les ménages européens touchés de plein fouet par une inflation persistante

information fournie par France 24 • 16/11/2022 à 09:56

Alors que l’inflation continue de s'intensifier en zone euro, les ménages européens s’adaptent et modifient leurs modes de consommation. Ils ont aussi de plus en plus recours au crédit pour boucler leurs fins de mois. Cette nouvelle réalité souligne également les inégalités économiques et sociales. Car l’inflation ne touche pas de la même façon tous les ménages. Ce sont surtout les plus modestes et les femmes qui paient le prix fort.