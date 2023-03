information fournie par France 24 • 17/03/2023 à 16:45

Les féministes africaines ont de nombreux défis à relever, sur de multiples fronts. Mutilations génitales, droits bafoués, éducation contrainte pour la tradition et absence d’autonomie financière sont quelques-uns des obstacles qu’elles doivent surmonter. Nos invitées de la semaine, Rolande Absayah et Adeline Negob, sont de celles qui luttent contre les stéréotypes et pour élargir les droits des femmes en Afrique.